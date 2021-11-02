Москва, , 15:17 — REGNUM Анализируя имеющиеся данные по динамике заболеваемости и скорректировав их с учетом позитивного влияния «антиковидных» ограничений, вполне можно ожидать, что через 2−3 недели Россия выйдет на плато по числу вновь заболевших, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Коронавирус Chitazdrav.ru

«И тогда уже можно будет всерьез задуматься о снятии или существенном смягчении карантинных мер. С другой стороны, COVID-19 тем и опасен, что проявил себя как крайне трудно прогнозируемое заболевание.

Вирус постоянно мутирует, рождая новые штаммы, против которых и лекарства и вакцины оказываются не всегда столь же эффективными, как они проявили себя против первых обнаруженных штаммов.

Крайне неприятным фактором является и то, что многие переносят коронавирус вообще бессимптомно, продолжая активно общаться с другими людьми, свободно передвигаться, посещать места массового скопления людей (тот же общественный транспорт), но при этом являясь переносчиком заболевания.

Если во всех ранее отмеченных в истории человечества случаях пандемий симптоматика у больных проявлялась явно, что позволяло их своевременно начать лечить и быстро изолировать от общения со здоровыми людьми, то коронавирус такого шанса не дает.

Именно поэтому проследить и спрогнозировать динамику его распространения по регионам и социальным группам населения крайне сложно. И именно поэтому вводятся достаточно жесткие ограничительные меры — чтобы поставить заслон вирусу даже в условиях, когда он может передаваться без возможности контроля за этим процессом.

Уже первая волна COVID-19 весной 2020 года показала, что прогнозы достижения плато весьма условны. Тогда сроки выхода на плато несколько раз переносились, по мере того как, вопреки расчетам специалистов, число заболевших продолжало увеличиваться.

Так и сейчас — все надеются, что в течение пары недель ситуация стабилизируется. Но надо быть морально готовым к тому, что выхода на плато по заболеваемости COVID-19 удастся достигнуть несколько позже первоначальных расчетов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Считает, что ситуация с COVID-19 в России может выйти на стадию плато через две недели, если жители будут соблюдать карантинные ограничения.

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