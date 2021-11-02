Пермь, 2 ноября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. На заседании правительства Пермского края в рамках обсуждения проекта «Компактный город» власти представили ключевой объект — железнодорожный вокзал Пермь-II. Эскизы транспортно-пересадочного узла прошли все согласования, сообщают СМИ.

NoGo Станция Пермь II

Министр транспорта Прикамья Андрей Алякринский подчеркнул, что через станцию Пермь-II проходит большинство железнодорожных маршрутов и основная часть пассажиропотока. К 2024 году планируется провести реконструкцию здания действующего железнодорожного вокзала и построить новое здание автовокзала со стороны улицы Строителей.

На обновленной станции оборудуют высокие посадочные платформы. Проект предполагает реализацию принципа «сухие ноги», когда для пересадки не нужно выходить на улицу, сообщает портал 59.ru.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Перми к 2024 году планируют построить три транспортно-пересадочных узла в рамках программы по созданию наземного кольцевого метро.