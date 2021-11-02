Вашингтон, 2 ноября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Режиссёр Тайка Вайтити займётся экранизацией аттракциона Диснейленда Tower of Terror. Об этом 2 ноября пишет издание «Канобу».

Скриншот с YouTube Тайка Вайтити

По данным СМИ, автором сценария будет Джош Кули («Головоломка»). А актриса Скарлетт Йоханссон станет продюсером фильма. Другие подробности проекта пока не раскрывают.

ИА REGNUM напоминает, что аттракцион Диснейленда Tower of Terror представляет собой здание отеля, в котором по легенде пропало пять человек по время Хеллоуина. По мотивам его истории в 1997 году сняли фильм «Башня ужаса» с Кирстен Данст и Стивом Гуттенбергом в главной роли.