Амстердам, , 15:14 — REGNUM Публикации в нидерландской прессе о якобы угрозах в адрес семьей жертв крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году являются безосновательными. Об этом 2 ноября заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

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«Совершенно безосновательное заявление, ну просто высосанное из пальца», — заявил на брифинге в МИА «Россия сегодня» дипломат.

Он также указал на то, что следствие игнорирует некоторые обстоятельства по делу MH17, что указывает на двойные стандарты.

«Очень однобоко действуют следователи, игнорируют важные материалы, которые представляет российская сторона. Охотно, без всякой проверки верят украинским представителям», — сказал он.

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Напомним, ранее нидерландский телеканал RTL сообщил о том, что несколько адвокатов семей жертв по делу MH17 пожаловались на запугивание и слежку за ними. Как заявил нидерландский Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасностью (NCTV), который в сентябре провёл встречу с восемью правозащитниками, запугать адвокатов и воспрепятствовать их работе якобы пыталась Россия. Юристам предложили защиту.

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В настоящее время в Нидерландах продолжается судебный процесс о гибели лайнера. Международная следственная группа подозревает в причастности к катастрофе четырёх человек — трёх граждан России и одного гражданина Украины.