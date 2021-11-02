Джакарта, 2 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В результате пожара на спичечной фабрике в Индонезии никто не пострадал, сообщает CNN Indonesia.

Пожар

Пожар охватил два заводских склада, расположенных в районе бизнес-парка PT Unggul Jaya Gemilang Block CC Laksana.

Пожарные направили несколько бригад на тушение пылающего пожара. В результате инцидента никто не пострадал.

Причина пожара выясняется, в том числе размер убытков, причиненных происшествием.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел на спичечной фабрике в Индонезии днём 2 ноября.