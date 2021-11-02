Стокгольм, 2 ноября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Министру финансов Швеции Магдалене Андерссон, которая, как ожидается, будет избрана новым лидером правящей партии на съезде 4 ноября, предстоит незамедлительно включиться во внутреннюю борьбу вокруг экономической политики «Социал-демократов», передаёт издание Dagens Industri (DI).

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Среди прочего упоминается, что партийные отделения «Социал-демократов» в Стокгольме и Сконе хотят реформировать структуру бюджета в части фискальной политики и разделить его на инвестиционный и операционный. Однако правление «Социал-демократов» выступает против данного предложения.

В то же время аффилированная с «Социал-демократами» ассоциация Reformisterna («Реформисты») и несколько партийных округов поддерживают предложения о новом налоге на недвижимость. Они также хотят вновь ввести в Швеции налог на наследство и дарение. Однако эти предложения правление партии также отвергает.