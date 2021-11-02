Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM На Среднем Урале лицам младше 18 лет запретят посещать торговые центры без сопровождения родителей. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга.

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Распоряжение вступит в силу с 4 ноября. До этого момента подростки все ещё смогут посетить торговые центры самостоятельно.

Кроме того, Павел Креков отметил, что в некоторых ТЦ фиксируется неисполнение указа губернатора. В частности, людей пускают в здание без QR-кода. Замгубернатора заявил, что если предприниматели не отнесутся к антиковидным мерам более серьезно, то власти будут вынуждены закрыть точки общепита и торговые центры.

Во время онлайн-брифинга одним из основных вопросов стало возможное продление нерабочей недели. Креков заявил, что о принятии такого решения говорить пока рано. Тем не менее он отметил, что на данный момент нерабочую неделю продлевать не планируют.