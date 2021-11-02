Ханты-Мансийск, 2 ноября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Югре с «РН-Юганскнефтегаза» взыскан ущерб, причинённый лесному фонду на сумму свыше 265 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Joel Penner Нефтепровод

Прокурорская проверка выявила загрязнение земель лесного фонда предприятием нефтедобывающего комплекса «РН-Юганскнефтегаз» на территории Петелинского месторождения в результате неоднократных порывов трубопровода. Природной среде причинён ущерб в размере более 265 млн рублей.

Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании ООО «РН-Юганскнефтегаз» возместить ущерб. Иск судом удовлетворён. Ущерб возмещён в полном объёме.

ООО «РН-Юганскнефтегаз» является ключевым добывающим активом ПАО «НК «Роснефть», на долю которого приходится порядка 30% всей добычи нефтедобычи.