Новосибирск, 2 ноября 2021, 15:09 — REGNUM В Новосибирске начата доследственная проверка по сообщению о невыплате заработной платы сотрудникам охранной организации, задействованным на стройплощадке четвертого моста. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Четвертый мост через Обь
Четвертый мост через Обь
Sibkray.ru

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что сотрудникам частного охранного предприятия больше двух месяцев не выплачивают заработную плату, — уточнили в ведомстве. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Ранее сотрудники ЧОП «ТИТАН-М» рассказали редакции «НГС Новости», что они отправили коллективную жалобу в трудовую инспекцию Москвы. По их словам, им два месяца не платят деньги за работу. С 21 октября сотрудники охранного предприятия отказались выполнять свои трудовые обязанности. Они сообщили, что уведомили своего работодателя письменно.