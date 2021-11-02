Новосибирск, 2 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Новосибирске начата доследственная проверка по сообщению о невыплате заработной платы сотрудникам охранной организации, задействованным на стройплощадке четвертого моста. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Sibkray.ru Четвертый мост через Обь

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что сотрудникам частного охранного предприятия больше двух месяцев не выплачивают заработную плату, — уточнили в ведомстве. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Ранее сотрудники ЧОП «ТИТАН-М» рассказали редакции «НГС Новости», что они отправили коллективную жалобу в трудовую инспекцию Москвы. По их словам, им два месяца не платят деньги за работу. С 21 октября сотрудники охранного предприятия отказались выполнять свои трудовые обязанности. Они сообщили, что уведомили своего работодателя письменно.