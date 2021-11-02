Москва, 2 ноября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса стала первой подобной процедурой в истории человечества, которую сопровождает внушительное статистическое обеспечение. Данные различных государств сводит воедино Университет Джонса Хопкинса. Однако анализ публикуемых данных показывает, что обещанная производителями вакцин эффективность в 91% оказалась намного ниже — на уровне 47-49%. По мнению ряда экспертов, реальный уровень составляет и вовсе 20−30%. Об этомпишет Институт РУССТРАТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Установленный Всемирной организацией здравоохранения предел эффективности в 50% означает, что препарат с худшими показателями не только не будет защищать, но и может навредить, напомнили аналитики. Нельзя исключать, что именно поэтому статистика побочных эффектов и смертельных случаев не ведется во многих странах.

Учёт и оценка последствий, в том числе летальных исходов, публикуется в США, Евросоюзе, Британии и Австралии. Но некоторые эксперты считают, что эти страны существенно занижают отрицательные показатели.

Как утверждается в американской системе VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), после введения препарата скончалось более 17 тысяч человек. Специалисты уверены, что реальный показатель выше как минимум в пять раз. Мало того, увеличение числа инфицированных и смертей напрямую связано с массовой вакцинацией против COVID-19, заявил английский аналитик Арсенио Толедо. Он напомнил о всплесках заболеваний и летальных исходов в Великобритании, Израиле и на Тайване после того, как в этих странах практически поголовно было привито местное население.

Толедо также приводит в пример штат Вермонт (США), где ¾ скончавшихся от коронавируса получили обе дозы вакцины. В израильских госпиталях с COVID-19 порядка 85-90% пациентов ранее получили прививку, и число заболевших растёт, так что приходится переоборудовать новые отделения для инфицированных.

Несмотря на то, что «Мировая инквизиция» в виде IT-компаний продолжает банить любые критические публикации, материалов появляется всё больше, в том числе и в России, отметили в Институте РУССТРАТ. Такое положение дел даёт надежду, что однажды станет известно — массовая вакцинация непроверенными препаратами это заговор фармкомпаний или попытка установить «дивный новый мир», ожидаемый президентом ВЭФ Клаусом Швабом.