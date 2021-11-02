Саратов, , 15:13 — REGNUM В Саратовской области в текущем году возросло число пожаров, причинами которых стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил использования электрооборудования и печей. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Саратовской области с начала года произошло 6925 пожаров, четверть из них — в жилых помещениях, погибли 125 человек. Как отмечают специалисты, в этом году произошел значительный рост гибели детей на пожарах — 8 человек. Это больше прошлогодних показателей в 4 раза.

Родителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра, не хранить в доступных местах зажигательные приборы и спички, следить за состоянием проводки, не оставлять электроприборы включенными. Детям необходимо знать в случае возникновения пожара, куда обратиться.

ИА REGNUM ранее сообщало, в частном доме в городе Балашове вечером 8 сентября при пожаре погиб трехлетний мальчик. Его отец отлучился по делам, а мать и 17-летняя сестра находились на придомовой территории.

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