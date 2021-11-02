Великий Новгород, 2 ноября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. По обращению губернатора Новгородской области Андрея Никитина к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в Великий Новгород прибыли молодые врачи-ординаторы из Москвы и Санкт-Петербурга для работы в поликлиниках и коронавирусных госпиталях региона.

Валерий Кламм Фото с выставки «Земский доктор»

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Как сообщает пресс-центр правительства Новгородской области, об этом проинформировала 2 ноября министр здравоохранения региона Резеда Ломовцева на заседании координационного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

На Новгородчину прибыли 23 ординатора первого и второго года обучения из четырех ведущих медицинских вузов страны — Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, Национального исследовательского медицинского центра им. В.И. Алмазова, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова.

Восемь человек отправились в Старорусскую ЦРБ для работы в поликлинике и в инфекционном госпитале. Также мобильная бригада будет помогать коллегам в поликлинике Боровичской ЦРБ. Десять столичных специалистов будут работать в амбулаториях Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода.

«Они будут вести приём в поликлиниках, оказывать помощь в проведении вакцинации населения. Кроме дежурств молодые врачи возьмут на себя выезды на дом к пациентам, которым необходимо амбулаторное лечение», — отметили в областном правительстве.

По данным оперштаба, за последние сутки в Новгородской области выявлено 282 новых носителя коронавируса, это на два случая меньше, чем сутками ранее. За сутки выписан 101 пациент, скончались от ковида семь человек.