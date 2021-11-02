Кабул, 2 ноября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Кабуле в результате взрывов погибли не менее 19 человек, сообщает 2 ноября Reuters.

U.S. Marine Corps Афганистан. Взрывы

Отмечается, что первый взрыв прогремел утром возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана, затем спустя некоторое время последовал еще один взрыв.

После этого террористы забаррикадировались в больнице, спецназ провел спецоперацию, боевики были ликвидированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в середине октября произошел взрыв на электростанции к северо-западу от афганской столицы Кабула, который оставил город без света.

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