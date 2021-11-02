Корочанский район, Белгородская область, , 15:09 — REGNUM Пожилая женщина погибла в открытом водопроводном колодце в селе Ломово Корочанского района Белгородской области. В отношении обслуживающей организации возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Тело 72-летней местной жительницы обнаружено 21 октября 2021 года в наполненном водой колодце у колонки на улице Весёлой. По версии следствия, накануне женщина пришла с вёдрами за водой и упала в открытый люк. Самостоятельно выбраться ей не удалось, причиной смерти стало переохлаждение.

Открытый колодец обслуживается производственным подразделением «Корочанский район» филиала «Центральный» «Белоблводоканала». Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следователи изучают документацию предприятия, устанавливаются лица, подлежащие к привлечению в качестве обвиняемых.