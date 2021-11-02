Москва, , 15:06 — REGNUM Региональным властям дано право как смягчать, так и ужесточать ограничения, введенные на федеральном уровне и связанные с резким ростом заболеваемостью коронавирусом заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Маникюрный кабинет в ТЦ «Город». Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Впрочем, на фоне происходящего вряд ли кто-то из руководителей субъектов РФ рискнет смягчать условия федерального локдауна. Начиная с 20 октября, ежесуточный прирост числа заболевших COVID-19 не опускается ниже 36 тысяч человек. А всю последнюю неделю держится в районе 40 тысяч заболевших.

При этом число погибших достигло абсолютного и весьма печального рекорда, стабильно находясь выше уровня в 1100 человек в сутки уже почти две недели.

Так что вполне можно ожидать, что, анализируя динамику заболеваемости, местные власти отдельных регионов России будут продлевать у себя действия локдауна или, как, например, сделали в Хакасии, еще и заметно ужесточать их (там сейчас действует комендантский час с 22 часов вечера до 6 утра).

При этом стоит учитывать, что введенные общероссийские ограничения предусматривают локдаун всего с 30 октября по 7 ноября, но с возможностью его продления в зависимости от того, как де-факто будет развиваться ситуация с заболеваемостью.

А пока снижения количества заболевших не наблюдается. Так что российским гражданам надо быть готовым к двум весьма неприятным вариантам развития событий:

1) Общероссийский локдаун может быть продлен (с высокой степенью вероятности) еще на одну или даже на несколько недель.

2) В отдельных регионах «антиковидные» меры могут быть ужесточены. Местным властям такое право предоставлено, и сомнительно, что кто-то станет рисковать, ослабляя карантинные ограничения ранее того момента, когда в динамике заболеваемости и смертности наметится явный перелом в лучшую сторону», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, период нерабочих дней в Новгородской области продлится ещё на неделю. Такое решение власти региона приняли в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

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