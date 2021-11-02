2 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Запад обсуждает в Twitter климатический саммит COP26 и спящих лидеров США и Великобритании.

Джейн Спай, , 15:40 — REGNUM В сети появилось видео, на котором президент США Джо Байден сидит с закрытыми глазами на климатическом саммите ООН COP26 во время речи одного из докладчиков. Когда сотрудники Байдена это заметили, один из них подошел к президенту, чтобы разбудить его. Напомним, ранее Джо Байден назвал саммит в Глазго «невероятной возможностью».

Ривьер Брайтон. Длинный сон. 1868

Некоторые пользователи считают, что президент США имеет полное право спать на саммите, потому что у него в Америке полно проблем, решению которых он себя полностью отдает, из-за чего и устаёт.

«Дайте президенту Байдену отдохнуть, он работал не покладая рук, чтобы Манчин и Синема (сенаторы Джо Манчин и Кирстен Синема не поддерживают план Байдена по госрасходам. — Д. С.) поддержали его план, который поможет починить эту страну. Одно лишь это уже даёт ему право спать на конференции. И прекратите называть его «спящим Джо», в конце концов, он пытается сделать всем хорошо», — написал @TGSpectrum_YT.

«Глаза отдыхают? Это что-то новое. На президенте США лежит огромная ответственность, постоянно перед глазами всплывает множество проблем», — добавил @JD78741001.

В комментариях добавили, что перелет из США в Великобританию занимает очень много времени. К тому же сказывается разница во времени в 4 часа.

«Спит, ну и что, отстаньте от него. У него было долгое путешествие», — отметил @NursegMonds2.

«Господи, я бы делал то же самое после перелета и предыдущих встреч. Я, даже сидя дома на самоизоляции, в течение дня сплю чуть-чуть», — рассказал @MichelleMkunj.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G20 в Риме Tccb.gov.tr

Некоторые комментаторы уверены, что президент не спал, у него просто глаза устали.

«Мне кажется, он так глаза расслаблял, потому что это было в течение короткого промежутка времени. Вообще, я считаю, что он хорошо представляет страну», — написал @JohnFriedri.

В комментариях удивились тому, что некоторые операторы часами снимают только Байдена, чтобы потом кто-то из журналистов часами пересматривал эти записи с целью найти момент, когда президент совершил ошибку.

«Есть журналисты, которые просто часами пересматривают записи с Байденом? Пока не найдут тот момент, когда он закрыл глаза, чтобы потом сказать: смотрите, старик уснул!» — поинтересовалась @SammiRaeMurray.

Некоторые пользователи поняли, зачем Байден везде катается с огромным кортежем и огромным числом сотрудников, — на тот случай, чтобы его всегда смогли разбудить.

«Что вы делаете в администрации Байдена? — Моя обязанность в том, что я мониторю, когда Джо уснет на публике, потом притворяюсь, что у меня есть очень важная информация, которую ему надо передать перед тем, как закончится речь, иду его будить, чтобы он не проспал аплодисменты или не проснулся от испуга», — прокомментировал @derekahunter.

Ряд пользователей написали, что весь саммит достаточно скучный и бесполезный, так что решение поспать на нем кажется достаточно адекватным. Если внимательно смотреть видео, можно заметить, что не только Байден не слушает. В комментариях добавили, что слушать выступающего было практически невозможно.

«Саммит COP26 — выброшенные деньги и время. Джо Байден спит, Индия в очередной раз ходит с протянутой рукой, некоторым лидерам вообще наплевать, что происходит, им умирать через пару лет. Тут всем за 60, им плевать на окружающую среду, пока у них полны карманы денег», — считает @Tkhn191.

Саммит G20 в Риме Tccb.gov.tr

«Ха-ха, я бы тоже там поспал», — написал @Marhoonanz.

«Просто посмотрите внимательнее, человек перед ним спит, читая, за ним — зевает, в полной готовности уснуть», — отметил @JD78741001.

«Я тоже эту речь смотрел, от нее действительно спать хочется», — написал @Hzain17.

Некоторые пользователи предложили свои идеи по поводу того, чем занимался Джо Байден с закрытыми глазами. Одни из самых распространенных предположений: «медитировал» или «молился».

»Занимался медитацией», — предположил @ravi91272.

«Он был в режиме сохранения энергии», — написал @jwbritus.

«Байден спит над проблемой», — прокомментировал @pusillanimity.

«Он внимательно слушал и полностью усваивал информацию», — отметил @Prashanth1991.

«Он молился», — написал @T_E_Hartman.

«Он смотрел на внутреннюю часть век», — прокомментировал @maheakim.

Часть пользователей предложила обратить внимание на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который спал без маски, даже не пытаясь сделать вид, что он слушает.

«Борис спал и храпел без маски», — напомнил @ZeRootOfAllEvil.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и президент США Джа Байден на саммите G20 в Риме (сс) U.S. Department of State

«Борис Джонсон завалился на одну сторону и спал в расслабленной позе», — написал @WalksCycleGrow.

«Может быть, кто-то посмотрит и напишет обо всех, кто делал то же самое? Борис Джонсон расслаблял глаза без маски!» — недовольно отметила @Melaniekinsell4.

«А как насчет премьер-министра Великобритании? Никакой маски, когда по всей Великобритании распространяется новый вариант», — отметил @grohan84.

«Борису Джонсону нужна маска для глаз, как, впрочем, и маска для лица, если он планирует спать весь COP26», — считает @VoxPopu07251706.

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