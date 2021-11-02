Сеул, , 15:01 — REGNUM В Южной Корее создали целевую группу, задачей которой является тщательный мониторинг реализации мер правительства по сокращению долгов домохозяйств. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей финансового комитета.

Южная Корея Kenny J Lee

По их словам, первое заседание группы с участием представителей ключевых финансовых ведомств состоялось 1 ноября.

В дальнейшем целевая группа будет собираться на заседания каждые одну-две недели.

Целевая группа образована через неделю после принятия решения об ужесточении правил кредитования, которые вступят в силу в январе 2022 года. Кредиты будут выдаваться с учётом платёжеспособности заёмщиков.

Во втором квартале 2021 года долги домохозяйств увеличились на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.