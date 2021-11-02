Сеул, 2 ноября 2021, 15:01 — REGNUM В Южной Корее создали целевую группу, задачей которой является тщательный мониторинг реализации мер правительства по сокращению долгов домохозяйств. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей финансового комитета.
По их словам, первое заседание группы с участием представителей ключевых финансовых ведомств состоялось 1 ноября.
В дальнейшем целевая группа будет собираться на заседания каждые одну-две недели.
Целевая группа образована через неделю после принятия решения об ужесточении правил кредитования, которые вступят в силу в январе 2022 года. Кредиты будут выдаваться с учётом платёжеспособности заёмщиков.
Во втором квартале 2021 года долги домохозяйств увеличились на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.