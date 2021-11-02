Москва, , 17:43 — REGNUM Русские активисты борются за выживание русской нации и должны быть поддержаны Москвой. Об этом 2 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Александр Гапоненко Izborsk-club.ru

«Вот в отношении России русские латвийские журналисты предъявляет справедливые претензии: на произвол судьбы в Латвии, да и на всем постсоветском пространстве брошены русские активисты, которые борются за выживание всей русской нации», — заявил эксперт.

«Когда они сгниют в тюрьмах русофобских режимов, защищать Россию будет уже некому», — констатировал Гапоненко.

«Это напрочь не хотят понять думные московские бояре. И успокаивают президента: зачем защищать этих никчемных людишек, за ними же не стоят миллиарды. Мы вот выразим озабоченность в очередной раз и достаточно», — заключил эксперт.