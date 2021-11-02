Москва, 2 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Прихожанам российских церквей, контактировавших с больными COVID-19, лучше воздержаться и не приходить на богослужения. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передают РИА Новости.

Patriarchia.ru В церкви

Кипшидзе уточнил, что человек, ощущающий недомогание или имевший контакты с больными COVID-19, должен делать все возможное, чтобы защитить собратьев по вере, особенно людей старшего поколения.

«Вакцинация не должна стать фактором национального разделения. На входе в храм у верующих не спрашивают сертификаты о вакцинации. Церковь надеется на ответственность и совесть прихожан», — подчеркнул представитель РПЦ

ИА REGNUM ранее сообщало, Русская православная церковь (РПЦ) рекомендует пожилым прихожанам не посещать рождественские богослужения из-за ситуации с COVID-19.

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