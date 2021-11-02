Москва, , 14:56 — REGNUM Торговля между Россией и Казахстаном по итогам 2021 года должна выйти на рекордные показатели. Об этом 2 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Казахстана Аскаром Маминым.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мишустин рассказал, что торгово-экономическое сотрудничество развивается хорошими темпами, а товарооборот вернулся на траекторию роста. С января по август 2021 года его объём превысил 16 млрд долларов, увеличившись на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«По итогам года, абсолютно уверен, мы должны выйти на рекордные показатели взаимной торговли, что не может нас не радовать», — сказал глава российского правительства, отметив, что объём инвестиций повышается с обеих сторон.