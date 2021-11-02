Москва, , 14:54 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин пожелал удачи российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему в матче за мировую шахматную корону. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Валерий Карпин Светлана Бекетова

«Ян, приветствую. Удачи тебе в борьбе за шахматную корону. Ты уже в финале, мы туда только стремимся. Болеем за тебя», — сказал Карпин.

Напомним, матч за мировую шахматную корону пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ) во время всемирной выставки «Экспо».

За главный шахматный титул Непомнящий, который в 2021 году выиграл турнир претендентов, поборется с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.