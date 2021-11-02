Пермь, , 14:49 — REGNUM В Пермском крае приходит задержка выплаты пособий многодетным семьям. Средства поддержки должны перечисляться ежемесячно до 26 числа. Однако за октябрь средства еще не получены. Проблему обсуждают в соцсетях.

Деньги

Сумма в 11 тыс. рублей положена тем семьям, чей доход не превышает МРОТ на человека. По данным минсоцразвития региона, выплата положена примерно 14,5 семей.

Портал 59.ru со ссылкой на министра социального развития Прикамья Павла Фокина сообщает, что на год на выплату пособий было заложено 1,5 млрд рублей, из которых две трети — средства федерального бюджета. В рамках заявительной кампании в регионе было подано очень много заявок. 18 октября правительство России выделило дополнительные средства на все регионы, где есть такая потребность. В конце октябре подписано дополнительное соглашение с Пермским краем. На основании документа деньги поступят в бюджет. «Со дня на день мы ждем федеральное финансирование, чтобы начать выплаты», — сказал глава краевого минсоцразвития.

Планируется, что за октябрь многодетные семьи получат выплаты до 10 ноября. За ноябрь задержек денежных выплат быть не должно.