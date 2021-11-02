Сочи, Краснодарский край, 2 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. На вооружении российской армии на сегодняшний день находится более двух тысяч беспилотников, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

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«Сейчас на вооружении у нас находятся свыше 2 тысяч летательных аппаратов беспилотных», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что необходимо и дальше работать над БПЛА, применяя искусственный интеллект.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что беспилотная авиация зарекомендовала себя очень хорошо по опыту военных конфликтов последнего времени.