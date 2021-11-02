Москва, 2 ноября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Солист группы Little Big Илья Прусикин (известен как Ильич) стал гостем видеооподкаста блогера Эльдара Джарахова. Запись их разговора доступна на YouTube с 2 ноября.

Okras Илья «Ильич» Прусикин

В ролике Прусикин рассказал о своём отцовстве, отношениях с коллегой Софьей Таюрской, а также о том, что случилось с YouTube-каналом «КликКлак». Музыкант заявил, что каждый из участников команды «КликКлак» заработал всего 60 тыс. рублей за всё время существования канала. По его мнению, именно это стало причиной, почему он «загнулся», а ролики не выпускались уже более года.

Однако Прусикин также признался, что соскучился по каналу. Вместе с Джараховым он анонсировал новый проект «КликКлак» под названием «Крысиные бега», первый выпуск которого выйдет 3 ноября 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что проект «КликКлак» был создан ещё в 2013 году. В команду канала вошли Ильич, Эльдар Джарахов, певец Юра Музыченко, блогеры Андрей Старый и Руслан Усачев — позже она стала ещё больше.