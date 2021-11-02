Минск, 2 ноября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 ноября после вручения наград во Дворце Независимости предложил сесть в своё рабочее кресло школьнику Роману Когодовскому, награждённому орденом за спасение младшего брата от пожара. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Лукашенко наградил мальчика орденом «За личное мужество». Также были награждены медики, которые спасли жизнь Когодовскому. После награждения президент всех пригласил на экскурсию по дворцу.

«Ты можешь любого сейчас… Ты из Минской области. Вот тут губернатора Минской области, ты его мгновенно можешь найти, сюда пригласить, если нужно», — объяснил глава республики, как работает пульт на президентском рабочем месте.

Он также рассказал, что министры и другие руководители не любят приходить в этот кабинет, так как им приходится отчитываться о своей работе.

Напомним, 12-летний Роман Когодовский, спас своего двухлетнего брата из горящего дома весной этого года. Школьник сильно пострадал, получив ожоги 62% поверхности тела, а также получил порезы от стекла. Выйдя с братом на улицу, мальчик потерял сознание.