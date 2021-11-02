Бишкек, 2 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В январе — августе 2021 года среднемесячная номинальная зарплата в Киргизии составила около 19,6 тысячи сомов (16,4 тысячи рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 9,2%. Такие данные приводит национальный статистический комитет 2 ноября.

Mr. Theklan Киргизия

Наиболее высокий размер заработной платы зарегистрирован у работников в столице республики Бишкеке — чуть больше 24,9 тысячи сомов (20,9 тысячи рублей), в Нарынской области — около 18,9 тысячи сомов (15,8 тысячи рублей) и в Джалал-Абадской области — 18,6 тысячи сомов (15,6 тысячи рублей).

При этом средняя номинальная зарплата работников внебюджетной сферы превысила заработную плату бюджетников в 1,7 раза.

Наиболее высокие средние зарплаты оказались у работников сферы информации и связи — 41,2 тысячи сомов (34,5 тысячи рублей), сферы финансового посредничества и страхования — 39,7 тысячи сомов (около 33,3 тысячи рублей) и сферы добычи полезных ископаемых 39 тысяч сомов (32,7 тысячи рублей).

Самые низкие средние номинальные зарплаты отмечены у работников сферы искусства, развлечения и отдыха — 10 тысяч сомов (8,4 тысячи рублей), сельского и лесного хозяйства и рыболовства — 11,3 тысячи сомов (9,5 тысячи рублей), здравоохранения и соцобслуживания — 11,8 тысячи сомов (9,9 тысячи рублей).