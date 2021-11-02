Улан-Батор, 2 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Монголии могут начать вакцинацию детей от 5 до11 лет. Об этом заявил вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан.

Rob Oo Монголия

«Сегодня у нас в запасе есть 2,8 млн доз вакцины. В США начали прививать детей от 5−12 лет. В Монголии живет 513 тысяч детей от 5 до 11 лет. Мы используем запасы вакцины для вакцинации детей этой возрастной группы», — заявил вице-премьер Сайнбуянгийн Амарсайхан.

Дата начала вакцинации детей от 5 лет пока не названа. Источник в минздраве сообщил ИА REGNUM о том, что власти Монголии намерены вакцинировать детей дошкольного и школьного возраста от COVID-19 до начала сезона простуды и ОРВИ.

Напомним, с 15 июня 2021 года в Монголии началась вакцинация подростков 16−17 лет, с 28 июня — подростков 12−15 лет.