Таллин, 2 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Наличие в жилом фонде Эстонии большого количества так называемых домов-«хрущевок» делает острым вопрос их дальнейшей эксплуатации и повышения удобства для жильцов. Об этом спикер парламента страны Юри Ратас сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Эстония.Таллин. Хрущевки. 1962

По его словам, данная тема вызвала повышенный интерес общественности на одной из встреч политика. Поэтому он изучил опыт других стран Восточной и Западной Европы, которые также столкнулись с проблемой эксплуатации многоквартирных домов 1960—1970-х годов постройки без лифтов. В таких домах живут пожилые люди или люди с проблемами двигательной системы, напомнил он.

Ратас убежден, что дополнение таких малоэтажных жилых домов лифтами способно заметно разрешить проблему удобства таких домов. По его мнению, существуют вполне экономически выгодные варианты пристройки лифтов.

«Сейчас наиболее широкое распространение получили два решения: в одном случае лифт создают на фасаде здания, в другом — в подъезде», — написал он.

На своей странице он предоставил примеры различных осуществленных работ в других странах, которыми поделились специалисты Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

Так, в немецком городе Цвиккау была осуществлена полная реновация 4-этажного панельного дома, построенного в 1970-е годы. В 2020—2021 годы здесь увеличили площадь квартир, создали дополнительный этаж с новыми квартирами, а для улучшения доступа к жилым помещениям установили лифты. Строительство дополнительного этажа обеспечило жильцам средства на реконструкцию, отметил спикер эстонского парламента.

Аналогичные реконструкции с дополнительным этажом делали и в Швеции в 2018—2020 годы. Там для установки лифта можно получить пособие по программе, которая предполагает адаптацию жилых домов к нуждам стареющего населения.

По словам Ратаса, вопрос оборудования лифтами домов-«хрущевок» следует рассмотреть месте со специалистами и сотрудниками профильных министерств.