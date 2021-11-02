Горно-Алтайск, , 14:42 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» продажи российского мёда за рубеж в 2020 году выросли на 60%. Об этом информирует телеграм-канал «Национальные проекты». К примеру, алтайский мёд теперь активно раскупают в США, Канаде и Польше, а амурская продукция едет в Китай и Южную Корею.

Только по итогам 8 месяцев 2021 года Алтайский край поставил за рубеж 494,41 тонны на сумму более 1 млн долларов США. Это в два раза больше, чем за такой же период 2020 года.

«Тут и липа, и к клён, другие лекарственные растения, все собираются в один урожай», — поясняет председатель сельскохозяйственного кооператива в Башкирии Руслан Гумеров.

Компания «Медовз» благодаря онлайн-бизнес-миссиям, видеоконференциям «Час с Торгпредом» в 2020 году заключила экспортные контракты на 4,6 миллиона рублей. Мед поставляют в Южную Корею, Японию и Марокко, Евросоюз.

Пчеловоды Республики Алтай в рамках нацпроекта начали экспортировать мед в Чехию, в 2021 году регион уже поставил более 20 тонн меда. Добиться этого удалось благодаря получению пчеловодами господдержки на приобретение оборудования для переработки меда.

«Мировой опыт показывает, что в непростых ситуациях государством оперативно наращиваются меры поддержки предпринимателей. Сегодня одним из главных приоритетов в нашей работе стала регуляторика — внесение изменений в действующее законодательство, упрощающее экспортную деятельность. Проведя сравнительный анализ международных экспортных агентств, мы видим, что наблюдается тренд на увеличение ассортиментной линейки мер поддержки. В связи с этим, мы понимаем необходимость и с нашей стороны в расширение различных механизмов поддержки экспортеров, в том числе финансового характера», — отметила директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

Напомним, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» призван продвигать на зарубежные рынки продукцию российских аграриев. С этой целью развивается сеть зарубежных представителей Минсельхоза России. Разработаны фитосанитарные и ветеринарные нормы согласно принятым в международной торговле требованиям.

Минсельхоз России реализует мероприятия по развитию мелиоративного комплекса, программы по поддержке создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, по стимулированию производства масличных культур. Компенсируется ряд затрат сельхозпроизводителей, позволяющих повысить их международную конкурентоспособность и, как следствие, увеличить зарубежные поставки продукции всех сегментов АПК: от мяса и рыбы до кондитерских изделий.