Челябинск, , 14:42 — REGNUM В Челябинской области прокуратура ведёт проверку по факту наличия загрязняющих веществ в источнике питьевого водоснабжения города Троицка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Водопровод



Поводом для проверки стали публикации СМИ. Устанавливаются причины загрязнения. И по итогам проверки ведомство оценит исполнение природоохранного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Троицке отключали водоснабжение. Причиной стало выявленное превышение аммиака в реке Уй.

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