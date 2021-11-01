Челябинск, 2 ноября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Челябинской области прокуратура ведёт проверку по факту наличия загрязняющих веществ в источнике питьевого водоснабжения города Троицка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Водопровод

Поводом для проверки стали публикации СМИ. Устанавливаются причины загрязнения. И по итогам проверки ведомство оценит исполнение природоохранного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Троицке отключали водоснабжение. Причиной стало выявленное превышение аммиака в реке Уй.