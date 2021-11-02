Красногорск, , 14:40 — REGNUM Беспилотная авиация зарекомендовала себя очень хорошо по опыту военных конфликтов последнего времени. Об этом 2 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы очень хорошо знаем, как беспилотная авиация себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективно и насколько может быть опасно для нас. Имею в виду то, что мы наблюдали в Сирии, атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки, и делаем это достаточно эффективно», — заявил Путин.

По его словам, на вооружении в российской армии в настоящее время стоят около 2 тыс. беспилотных аппаратов.