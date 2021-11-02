Уфа, , 14:43 — REGNUM Подготовка к празднованию нового 2022 года началась в Уфе. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Новогодняя елка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что на площади Салавата Юлаева уже начали устанавливать пиксельную елку. Рабочие уже подготовили основание, сейчас они монтируют каркас елки, высота которой составляет 32 метра. На сборку главного символа Нового года может уйти от 10 до 14 дней.

Отмечается, что чиновники сейчас формируют расположение всех праздничных площадок в Уфе, их дислокация будет утверждена к середине ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии подросток получил травму при запуске фейерверка.