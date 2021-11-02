Афины , , 14:41 — REGNUM Национальный комитет по вакцинации Греции проведет заседание 2 ноября, чтобы обсудить возможность введения бустерной инъекции вакцины против COVID-19 лицам моложе 50 лет, сообщает AMNA.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Если представители комитета дадут добро на ревакцинацию этой группы лиц, по словам генерального секретаря первичной медико-санитарной помощи Мариоса Фемистоклеуса, вскоре за этим последует открытие платформы для записи на ревакцинацию. Он сказал, что платформа откроется 5 ноября для людей, которым была введена одноразовая вакцина Johnson & Johnson, что позволит им сделать прививку всего через два месяца после первой вакцинации. У них будет возможность пройти вакцинацию либо вакциной Johnson & Johnson, либо вакциной Pfizer, а позже также вакциной Moderna.

SMS-сообщение будет отправлено в качестве напоминания всем гражданам, которые соответствуют критериям для бустерного укола.

По состоянию на 1 ноября в Греции проведено более 12 900 000 вакцинаций, при этом 63,4% населения в целом и 72,9% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу препарата. Средний показатель по ЕС составляет 68,8% от общей численности населения и 80,2% взрослого населения.

Более 6 380 000 человек в Греции полностью завершили вакцинацию, при этом 60,8% населения в целом и 70,1% взрослого населения были полностью вакцинированы. Средний показатель по ЕС составляет 65,2% и 75% соответственно. За последние семь дней 60 000 человек записались на прием для первой дозы и 94 000.