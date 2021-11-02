Сеул, 2 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Пять городов, среди которых Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина), Москва и Эр-Рияд (Саудовская Аравия), вошли в итоговый список городов-претендентов на проведение Всемирной универсальной выставки Worl Expo-2030. Об этом сообщает Money Today со ссылкой на данные Международного бюро выставок.

LWYang Пусан

Известно, что прием заявок завершился 29 октября.

Отмечается, что Саудовская Аравия подала заявку на участие незадолго до истечения срока приема заявок, Южная Корея — в июне, Италия и Украина — октябре.

Первые презентации городов-участниц будут проведены в декабре на генеральной ассамблее Международного бюро выставок. Победитель будет определен в июне 2023 года.