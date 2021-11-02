Лос-Анджелес, США, 2 ноября 2021, 14:35 — REGNUM Компании Disney и Lucasfilm совместно работают над анимационным сериалом о Дарте Моле — злодеем из вселенной «Звёздных войн». Об этом 2 ноября сообщает «Мир Фантастики», ссылаясь на данные портала Cinelinx.

Звездные войны
Звездные войны
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Никакие подробности будущего проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что сериал могут анонсировать уже 12 ноября 2021 года в рамках трансляции Disney Plus Day.

Напомним, что Дарт Мол впервые появился в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», где и погиб. После этого он стал одним из главных героев шоу «Звёздные войны: Войны клонов».

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