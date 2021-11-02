Мурманск, , 14:48 — REGNUM В Мурманске прошла международная конференция «ECO-BARENTS-2021», которой приняли участие независимые экологи из России, Норвегии, Финляндии, Дании и Швеции. Эксперты в рамках конференции обсудили сохранение природы арктического региона на фоне мирового энергетического кризиса.

«ECO-BARENTS-2021» в Мурманске Иван Шилов © ИА REGNUM

Организаторами конференции выступили информационное агентство «Barents News», сообщество независимых экологов стран Баренцева региона «BRIS», Центр экологического консалтинга и мониторинга «Помор», ассоциация журналистов «ЭКО-пресс».

«Это традиционное мероприятие. Для нас, независимых экологов, очень важно сделать так, чтобы экологические вопросы стали поводом для диалога между странами. Не монолога, не поучения, не навязывания своей точки зрения, а именно диалога», — рассказал один из организаторов конференции главный редактор информационного агентства «Barents News» Василий Борисов.

По словам руководителя Центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофея Суровцева, сегодня Баренцев регион становится заложником европейских энергетических проблем и все больше превращается в «энергетическую батарейку» Европы. «Норвегия наращивает экспорт электроэнергии, увеличивает добычу меди, нефти и газа. В Швеции расширяют вырубку лесов. Финляндия выдает все больше лицензий на добычу полезных ископаемых», — перечислил Тимофей Суровцев. Поэтому вопрос о том, как «зеленый сдвиг» коррелирует с этими экономическими тенденциями, был, наверно, одним из главных, заданных зарубежным коллегам.

По словам ученого из норвежского института Йенсена, занимающегося экологической безопасностью в Арктике Андреаса Распотника, в самой Норвегии и в Европе население в основном не знает, что газ на его нужды идет из арктических регионов. «Сейчас в Европе новое движение — «зеленый сдвиг», и главный тезис состоит в обновлении системы энергетики, избавлении от традиционных источников энергии», — пояснил Андреас Распотник. В Норвегии этот вопрос широко дебатируется. Одни требуют прекратить добычу газа и нефти, другие считают, что этого делать нельзя. Но я думаю, что добывать в Норвегии нефть и газ будут еще не одно десятилетие», — ответил ученый.

Еще один норвежский эколог, руководитель организации «Зеленые воины Норвегии» Рубен Оддекалв также подтвердил, что сворачивать добычу ископаемых в Норвегии не собираются. По его словам, экологов никто не слушает, и власти выдают все новые лицензии на вредные производства — например, медный рудник Нуссир. Впрочем, благодаря совместным усилиям экологов и саамского парламенты его работу удалось пока остановить, но в целом, несмотря на широкую поступь «зеленого сдвига», правительства «заточены» на решение экономических проблем в ущерб экологическим.

И хотя, по общему мнению участников международной конференции, из-за пандемии активность экологических организаций, как и их финансирование снизились, они стали активно применять новые формы работы для обсуждения путей решения экологических проблем.