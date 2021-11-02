Афины , 2 ноября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис исключил возможность введения нового локдауна в стране. Об этом он сообщил в интервью MEGA TV 2 октября.

Xinhuanet.com Греция

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По словам Плевриса, национальная система здравоохранения защищена и готова справиться с давлением, которое уже возрастает из-за низкого охвата вакцинацией в некоторых частях страны.

При этом, добавил министр, в стране существует хорошая и эффективная основа для тестирования на коронавирус и отслеживания инфекций.

В Греции обсуждается заметный скачок числа инфицированных: с 4696 31 октября до 5449 уже на следующий день, 1 ноября.