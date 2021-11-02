Калачевский район, Волгоградская область, , 14:44 — REGNUM Двух мужчина задержали по подозрению в незаконном изготовлении наркотических средств в Калачевском районе Волгоградской области. Неоднократно судимые жители выращивали наркосодержащие растения на болоте, сообщили ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Алексей Саврасов. Закат над болотом. 1871 г

Во время отработки оперативной информации полицейские обнаружили в труднопроходимой и скрытой от посторонних глаз местности несколько двухсотлитровых бочек с наркосодержащими растениями. В частном доме одного из подозреваемых оперативники изъяли почти 10,5 кг готового запрещённого вещества, здесь же находились приспособления для сушки растений.

Возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует об аресте 39-летнего подозреваемого. Второму соучастнику, 45-летнему мужчине, мера пресечения будет избрана после отбытия им административного ареста за немедицинское потребление наркотических средств.