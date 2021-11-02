Москва, , 14:28 — REGNUM Перегретый спотовый рынок газа в Европе постепенно охлаждается. На нидерландском газовом хабе TTF цены на газ снизились 1 ноября до $750 за тысячу кубометров, хотя ещё в начале третьей декады октября превышали $1000, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нет газа Nao24.ru

«В Германии и в ряде других европейских стран связывают падение цен на газ с поручением президента России Владимира Путина Газпрому начать закачку газа в европейские подземные хранилища после того, как будет завершена закачка в российские ПХГ.

В Европе ожидают, что Газпром увеличит поставки в Европу уже в ноябре, что поможет снизить резко выросшие цены на газ, и данные ожидания соответствующим образом отыгрываются биржевыми спекулянтами.

Следует отметить, что Газпром никогда не оставлял Европу без газа в трудный момент. Да и по итогам января-октября 2021 года Газпром нарастил поставки газа в страны Европы до 159 млрд кубометров, что на 10,4% больше объёмов поставок в аналогичном периоде 2020 года.

В Европе ждут с нетерпением запуска в эксплуатацию «Северного потока — 2», который в настоящее время проходит сертификацию у немецкого регулятора. Тем не менее, на недавнем саммите лидеров стран Евросоюза была принята формальная резолюция о необходимости диверсификации поставок газа, причём как и за счёт кого предполагается диверсифицировать источники поставок газа, так и осталось неясным.

Тема энергоперехода и «зелёной» энергетики, несмотря на всю её перспективность и важность для человечества, используется Европой как политическое оружие.

В частности, одной из разновидностей подобного «оружия» является трансграничный углеродный налог, которым с 2023 года ЕС начнёт облагать поставщиков в ЕС стали, угля, цемента и минеральных удобрений, то есть российским поставщикам будет нанесён определённый материальный ущерб.

Тем не менее, такие меры не распространяются ни на нефть, ни на газ, для которых в Европе придумали специальное название — «топливо переходного периода». То есть, когда Европа замерзает, то все разговоры о якобы экологически нечистых углеводородах и «правах человека» быстро прекращаются.

И тогда европейцы обращаются к президенту России Владимиру Путину с просьбой поставить дополнительные объёмы газа. При этом акции Газпрома на Московской бирже 1 ноября выросли на 2%», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкая газета Die Welt. Писала, что президент России Владимир Путин обладает способностью влиять на цены на газовом рынке в Европе.

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