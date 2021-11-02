Москва, , 17:24 — REGNUM Русской прессе в Латвии выкрутили руки и заставили её молчать. Об этом 2 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Юрий Алексеев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Русская пресса «слила» протест против закрытия русских школ не потому, что владельцы или редакторы были отъявленными сволочами», — заявил эксперт.

«К владельцам и редакторам приходило латвийское гестапо и ставило ребром вопрос: вы будете молчать или мы закроем ваши лавочки. А с вами самими будет как с Юрием Алексеевым», — пояснил Гапоненко.

«Алексеева несколько дней тому назад латвийский суд осудили на 14 месяцев реального тюремного заключения — за то, что он на портале Imhoclub. lv поддерживал борьбу русских за охранение своей идентичности», — напомнил политолог.

«Не все люди столь же пассионарны, как Алексеев. Поэтому руководители русской прессы давали команду не публиковать острых критических материалов, которые бы освещали процесс культурно-языкового геноцида русского населения», — подытожил эксперт.