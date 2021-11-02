Москва, 2 ноября 2021, 14:27 — REGNUM Российский певец Прохор Шаляпин назвал подлогом уголовное дело в отношении его матери Елены Колесниковой, обвиняемой в получении взяток от осужденных.
Он отметил, что его мать не совершала преступлений, которые «тянули бы на уголовные статьи, она не должностное лицо».
Как сообщало ИА REGNUM, мать Шаляпина Елена Колесникова, сотрудница одной из волгоградских больниц, обвиняется в содействии уклонению осужденных от исправительных работ в обмен на денежное вознаграждение.