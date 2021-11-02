Сыктывкар, , 14:26 — REGNUM По итогам оценки эффективности введения нерабочих дней в России могут разработать новые противоэпидемические меры. Об этом 2 ноября заявил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов на телеканале «Россия 24».

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«Есть показатели, которые будут выявлять, за неделю есть эффективность или нет. Я думаю, что если не будет эффективности, то, наверное, будет управляться или другие меры», — заявил Костинов.

«Все говорят, что убеждать, как нужно, не удаётся. Поэтому придётся ещё поработать социологам, психологам, и менять тактику оповещения людей. И, возможно, придётся даже некоторые позиции со стороны власти о добровольности её подходов», — указал он.