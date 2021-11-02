2 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего ВСУ.

Оксана Переможенко, , 15:03 — REGNUM Бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего ВСУ. Об этом 2 ноября он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Дмитрий Ярош Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего вооруженными силами Украины», — отметил он.

Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Наглый» и «Бородатая Бабушка». Многие критически оценили назначение националиста на должность.

«Это финиш», — написал root.

«Оно еще живое? Не замерзло в схроне?» — отреагировал Grigorii.

«И потом так удивляются, что рейтинг на дне… С такой политикой наши территории расползутся в течение 10 лет», — добавил Борис.

«Прошло 2,5 года, и все вонючие консервы вскрылись. Кто-то ещё заикается про рейтинг при таких решениях», — отметила «Скучающая Энтропия».

«Соскучился по кровавой жатве… Мало кровушки людской попил, жажда замучила!» — пишет merkury-1.

«Зеленский полностью переключился на электорат Пороха (Порошенко. — О. П.)», — написал Дмитро В.

«Очередное дно пробито. Команда зелёных предателей… и негодяев не перестаёт удивлять в самом негативном смысле данного слова. Политическое убожество Зеленский в многократный раз подтверждает, что оно — это Порошенко 2.0. Лучше бы уж этот клоун вовсе не шёл в политику», — добавил Веталь.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Вот это финиш. Да здравствует здравый смысл. Ждем Украину с несколькими областями», — с сарказмом добавил drib make sprinkling.

«Когда они дно дна найдут? Люди Донбасса, я вижу, как вы «хотите» вернуться», — также не без сарказма отметил John Wick.

«Казалось, что уже хуже ничего не могут придумать, но нет… Ждём Пороха (Порошенко. — О. П.) советником Зеленского», — добавила julia.

«Зеленскому осталось Гитлера назначить героем Украины, потому что ниже уже некуда», — отметил Димон.

«Теперь сухари будем сушить, буржуйки кизяками и мебелью топить, воду с речек фильтровать — и прощай, цивилизованная жизнь… Но Донбасс и Крым будут «наши», — написала Татьяна С.

«Для полного абсурда происходящего только Яроша и не хватало! Зеленский в своём уме?» — не понимает Таисия.

«Боже, ещё до 24-го года бездарное управление? Нацисты полностью выели остатки его мозга», — отметила Людмила.

«Странно, что этого гражданина не назначили в минобразования. Он же ж педагог», — отреагировала Елена Л.

«Их собирают, чтоб пойти войной на Донбасс и там остаться навсегда», — добавил Андрей.

«Из какого схрона его вытащили?» — поинтересовался Geka.

«Не будет здесь мира уже», — отреагировал Serge.

«Ничего уже не удивляет. Скорее наоборот — подтверждает в этом недогосударстве необратимые процессы. Всё идет к логическому концу», — пишет Анжелика.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Ждём «специалистов» от [батальонов] «Торнадо» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по показательным учениям по мародерству и стяжательству», — добавил Вадим.

«Скажите, что это сон. Хочу проснуться и не видеть этого…» — пишет Сергей.

«А этот чудик хоть какой-то военный опыт в своей жизни имел? Или только позировал в солдатской форме на фотках?» — задался вопросом Homo Sapiens.

«Казалось, уже дно, но снизу постучали…» — отметила EvgeniyaF.

«Мне кажется, что готовится самый страшный сценарий для моей страны… Хотя мне не кажется… Пазлы сложились…» — подытожила Smile.

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