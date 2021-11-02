Москва, , 14:25 — REGNUM В Москве состоялась траурная церемония прощания с легендарным диктором советского телевидения Игорем Кирилловым. Она прошла в закрытом режиме 2 ноября.

Свечи Дарья Драй © ИА REGNUM

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После отпевания в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре, на церемонию прощания на центральной площади Новодевичьего кладбища, которая проходила в закрытом режиме, прибыли родные, близкие и друзья ведущего.

Затем состоялось погребение народного артиста СССР на Новодевичьем кладбище. Могила Кириллова находится рядом с могилой народной артистки СССР Элины Быстрицкой.

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Как сообщало ИА REGNUM, легендарный диктор советского телевидения, народный артист СССР Игорь Кириллов скончался в Москве 30 октября. Ему было 89 лет.

Игорь Кириллов более 30 лет он был диктором программы «Время». Именно он в апреле 1961 года сообщил о первом в мире космическом полёте Юрия Гагарина. В разные годы Кириллов вёл программы «Песня года», «Спутник телезрителя», «Экслибрис».