Москва, 1 сентября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Средняя цена на нефть марки Urals, являющуюся основной статьёй российского экспорта, в августе 2022 года составила $74,73 за баррель. Об этом сообщает 1 сентября пресс-служба Минфина России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В августе 2021 года средняя стоимость нефти Urals составляла $68 за баррель. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,1 раза.

За январь–август текущего года средняя цена на Urals сложилась в размере $82,13 за баррель против $65,10 за баррель за аналогичный период прошлого года.