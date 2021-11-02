Кишинёв, 2 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Апелляционная палата (АП) Кишинева не приняла жалобу временно отстранённого от должности генпрокурора Молдавии Александра Стояногло, в которой он пытался оспорить решение Высшего совета прокуроров о возбуждении против него уголовного дела. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба АП.

Presedinte.md Майя Санду и Александр Стояногло

«Судьи признали жалобу Стояногло недопустимой и отклонили её», — говорится в сообщении.

Заседание АП, на котором судьи рассматривали жалобу Стояногло, проходило в закрытом режиме. Ходатайство адвокатов о допуске на заседание представителей СМИ не было принято.

Стояногло задержали 5 октября, за 20 минут до пресс-конференции, где он обещал сообщить некую информацию о президенте Молдавии Майи Санду и её окружении. Его обвинили в злоупотреблении властью, «пассивной коррупции», предоставлении ложной информации и превышении должностных полномочий. Генпрокурор обвинений не признаёт и заявляет, что уголовное преследования якобы является «местью» со стороны Санду.