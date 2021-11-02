Москва, , 14:24 — REGNUM Фестиваль фантастики, комиксов и поп-культуры Comic Con Russia в 2021 году всё же состоится. Об этом организаторы мероприятия рассказали 2 ноября в своей группе «ВКонтакте».

Comic Con Russia Дарья Антонова © ИА REGNUM

Организаторы приняли решение провести фестиваль в онлайн-формате. Официальная трансляция мероприятия начнётся 20 ноября 2021 года и завершится 21 ноября.

Гостей онлайн-фестиваля ждут эксклюзивные новости о фильмах и играх, презентации комиксов, интерактивный конкурс косплея, встречи с блогерами и знаменитостями, а также различные розыгрыши подарков.