Вашингтон, 2 ноября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В понедельник, 1 ноября Сенат Конгресса США утвердилБет Робинсон на должность судьи во Втором апелляционном суде США. Как сообщаетCNN со ссылкой на пресс-службу Белого дома, это будет первая женщина из ЛГБТ, которая будет работать в федеральном окружном суде США.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ. США

За кандидатуру Робинсон, которая с 2011 года работала помощником судьи в Верховном суде штата Вермонт, проголосовал 51 сенатор, против были 45. За утверждение её кандидатуры проголосовали только два сенатора от Республиканской партии — Лиза Мурковски с Аляски и Сьюзан Коллинз из штата Мэн.

«Как адвокат, Бет Робинсон по праву была признана неутомимым борцом за равные права и равную справедливость. Но что еще более важно, ее послужной список в качестве судьи Верховного суда штата Вермонт ясно демонстрирует ее справедливость, беспристрастность и верность верховенству закона, прежде всего», — написал сенатор-демократ Патрик Лихи в Твиттере перед голосованием.

«Я знаю, что вы заставите Вермонт гордиться вами и отлично дополните федеральный суд», — написал после утверждения Робинсон близкий к демократам независимый сенатор Берни Сандерс.

Робинсон была предложена на должность президентом США Джозефом Байденом в августе. Как заявили тогда в пресс-службе Белого дома, кандидатуры Байдена являются частью более масштабных усилий по «выполнению обещания президента обеспечить, чтобы национальные суды отражали разнообразие, которое является одним из величайших активов нашей страны — как с точки зрения личного, так и профессионального опыта».

Робинсон, выпускник Юридической школы Чикагского университета, занимался семейным правом, вопросами травматизма, трудового права и компенсаций работникам, а также работала на общественных началах над продвижением прав ЛГБТК+ в Вермонте, сообщает пресс-служба Белого дома.

Адвокатская группа Lambda Legal, занимающаяся защитой прав ЛГБТ, приветствовала назначение Робинсон. «Экстраординарный профессиональный опыт судьи Робинсон делает ее хорошо подготовленной для этой важной должности, и ее утверждение в качестве первого судьи — открытой лесбиянки в федеральном апелляционном суде является поводом для празднования в нашем сообществе», — заявила Шарон Макгоуэн, директор по стратегии Lambda Legal.